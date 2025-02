Al 55' Lookman segna in contropiede la sua doppietta personale e alla fine ci pensa Zappacosta a chiudere i conti per il 5-0 finale ad un quarto d'ora dalla fine. L'Atalanta vince e sale a 54 punti, a -3 dall'Inter capolista e a -2 dal Napoli. Sconfitta numero 13 in campionato per l'Empoli, terzultimo e in piena crisi.