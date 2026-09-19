Le formazioni ufficiali di Bologna-Torino, match valido per la quinta giornata: esordio per Palladino sulla panchina dei rossoblù

Matteo Pifferi
gasperini-chivu-abbraccio

VIDEO / Roma-Inter ma non solo: le quote delle partite della quinta giornata di Serie A

Alle 15 si affrontano al Dall'Ara Bologna e Torino per la quinta giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Palladino, all'esordio sulla panchina rossoblù, e Abate.

BOLOGNA - Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Palladino

TORINO - Perri; Coco, Ismajli, Comert; Fortini, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone. All. Abbate

palladino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti