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La quinta giornata di Serie A regala un risultato a sorpresa. Allo stadio Stirpe il Frosinone batte il Como per 2-0 grazie ai gol di Calo al 14' e Kvernadze nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Alvini ha poi sfiorato più volte il gol del 3-0, mentre il Como di Fabregas era decisamente in giornata no. Male un po' tutti, da Diao a Nico Paz, non si salva nessuno

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Nell'altra gara in programma alle 15, il Parma centra la prima vittoria in campionato piegando di misura il Genoa al termine di un match combattuto. Vantaggio dei ducali col gol di Romero su assist di Touré, nella ripresa pari di Osmajic lanciato da Colombo, poi al minuto 80 Almqvist ha segnato la rete decisiva su assist di Elphege.