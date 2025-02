Alle 18 in campo Empoli-Milan: le scelte di Roberto D'Aversa e Sergio Conceiçao

Reduce dal pareggio nel derby, il Milan alle 18 affronta l'Empoli. Sergio Conceiçao fa scelte importanti come lasciare Leao e Pulisic in panchina e lanciando dal 1' Joao Felix. Dall'altra parte D'Aversa si affida alla coppia d'attacco Esposito-Colombo per scardinare la difesa rossonera.