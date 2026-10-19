Il programma della settima giornata di campionato prosegue con la sfida tra i brianzoli e i sardi

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Akinsanmiro ad un passo dal Monza: visite effettuate, l’arrivo a Monzello

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Il programma della settima giornata del campionato di Serie A prosegue con la sfida tra Monza e Cagliari. Tra i brianzoli nuova chance da titolare per Akinsanmiro, centrocampista nigeriano di proprietà dell'Inter. I sardi schierano Nzola al fianco di Mendy, con Maldini alle loro spalle.

Mendy
Getty Images

Le formazioni ufficiali:

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro, Mandas; Mota, Robinson; Varela. All.: Juric.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Ze4 Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini; Mendy, Nzola. All.: Pisacane.

Akinsanmiro

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