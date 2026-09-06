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Il programma della terza giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Parma e Monza. Entrambe le formazioni sono ancora ferme a quota zero punti, e proveranno oggi a muovere la classifica. I padroni di casa puntano sull'argentino Romero, nuovo numero 9 al posto di Pellegrino. Tra i brianzoli c'è Akinsanmiro in campo dal primo minuto.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Ordonez, Keita, Valeri; Romero, Toure.

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Cutrone; Mota.