Le scelte di Cesc Fabregas e Fabio Pisacane per la gara in programma alle 15
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C'è anche Como-Cagliari ad aprire il weekend di Serie A insieme a Lazio-Lecce. Cesc Fabregas tiene Nico Paz in panchina, non correndo rischi per il poco tempo di riposo che ha avuto a disposizione l'argentino dopo gli impegni con la nazionale. Alle spalle di Douvikas ci saranno Liberali, Da Cunha e Baturina. Nel Cagliari, invece, Maldini farà coppia con Mendy. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica Fantacalcio:
COMO - Butez; Couto, Kempf, Ramon, Kaiki; Ricci, Milla; Liberali, Da Cunha, Baturina; Douvikas
CAGLIARI - Caprile; Zé Pedro, Deiola, Kofler; Grandu, Adopo, Romano, Fazzini, Obert; Maldini, Mendy.
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