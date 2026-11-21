VIDEO / Fabregas: "Kean? Starà fuori mesi. Abbiamo chiamato l'ambulanza per..."

C'è anche Como-Cagliari ad aprire il weekend di Serie A insieme a Lazio-Lecce. Cesc Fabregas tiene Nico Paz in panchina, non correndo rischi per il poco tempo di riposo che ha avuto a disposizione l'argentino dopo gli impegni con la nazionale. Alle spalle di Douvikas ci saranno Liberali, Da Cunha e Baturina. Nel Cagliari, invece, Maldini farà coppia con Mendy. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica Fantacalcio:

COMO - Butez; Couto, Kempf, Ramon, Kaiki; Ricci, Milla; Liberali, Da Cunha, Baturina; Douvikas

CAGLIARI - Caprile; Zé Pedro, Deiola, Kofler; Grandu, Adopo, Romano, Fazzini, Obert; Maldini, Mendy.