Le scelte di Juric e Allegri: così in campo alle 20:45
VIDEO FCIN1908 / Orsato: "De Bruyne fallo o no? Rispondo così. E in futuro..."
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Il programma della nona giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Monza e Napoli. Juric non rinuncia al suo bomber Varela, mentre Allegri lascia inizialmente in panchina de Bruyne. Calcio di inizio alle 20:45.
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Bakoune, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Ondoa, Mangas; Ngonge, Robinson; Varela.
Napoli (4-3-3): Miliknovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.
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