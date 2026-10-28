Le scelte di Juric e Allegri: così in campo alle 20:45

Fabio Alampi
orsato

VIDEO FCIN1908 / Orsato: "De Bruyne fallo o no? Rispondo così. E in futuro..."

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il programma della nona giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Monza e Napoli. Juric non rinuncia al suo bomber Varela, mentre Allegri lascia inizialmente in panchina de Bruyne. Calcio di inizio alle 20:45.

badiashile de bruyne (1)
Getty Images

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Bakoune, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Ondoa, Mangas; Ngonge, Robinson; Varela.

Napoli (4-3-3): Miliknovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

Gustavo Varela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti