Dopo la sfortunata sconfitta contro l'Inter nel turno infrasettimanale, il Venezia fa visita al Como di Fabregas
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Dopo la sfortunata sconfitta contro l'Inter nel turno infrasettimanale, il Venezia fa visita al Como di Fabregas, che cerca una vittoria importante per rosicchiare punti in classifica ai nerazzurri. Ecco le formazioni ufficiali:
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Jacobo Ramón, Kempf, Kaiki; Milla Ricci; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Valle, Perrone, Caqueret, Dossena, Laho, Goldaniga, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli, Kennedy.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Busio, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Montipò, Schingtienne, Haps, Rrahmani, Dabo, Yeboah, Rufai, Bella Kotchap, Sagrado, Basic, Dagasso, Duncam, Lisman, Kike Perez, Fernandez.
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