Dopo la sfortunata sconfitta contro l'Inter nel turno infrasettimanale, il Venezia fa visita al Como di Fabregas

Marco Macca
milan. inter vitiello

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Dopo la sfortunata sconfitta contro l'Inter nel turno infrasettimanale, il Venezia fa visita al Como di Fabregas, che cerca una vittoria importante per rosicchiare punti in classifica ai nerazzurri. Ecco le formazioni ufficiali:

Cesc Fabregas
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Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Jacobo Ramón, Kempf, Kaiki; Milla Ricci; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Valle, Perrone, Caqueret, Dossena, Laho, Goldaniga, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli, Kennedy.

fabregas

Nicola

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Busio, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Montipò, Schingtienne, Haps, Rrahmani, Dabo, Yeboah, Rufai, Bella Kotchap, Sagrado, Basic, Dagasso, Duncam, Lisman, Kike Perez, Fernandez.

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