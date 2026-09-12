Dopo tre vittorie consecutive, la Lazio di Gattuso affronta il Milan di Amorim con tutte le intenzioni di continuare a stupire
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Dopo tre vittorie consecutive, la Lazio di Gattuso affronta il Milan di Amorim con tutte le intenzioni di continuare a stupire. Ecco le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim.
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