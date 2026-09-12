Dopo tre vittorie consecutive, la Lazio di Gattuso affronta il Milan di Amorim con tutte le intenzioni di continuare a stupire

Marco Macca
Screenshot 2026-09-11 alle 10.30.03

VIDEO / L'ex Inter Young: "Conte ci dava appuntamenti finti. Chi si lamentava è stato cacciato"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo tre vittorie consecutive, la Lazio di Gattuso affronta il Milan di Amorim con tutte le intenzioni di continuare a stupire. Ecco le formazioni ufficiali:

gennaro gattuso
Skysport

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

amorim
Getty

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim.

gattuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti