Il Napoli di Massimiliano Allegri ospita il Torino alla ripresa del campionato per provare a invertire il trend
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Il Napoli di Massimiliano Allegri ospita il Torino alla ripresa del campionato per provare a invertire il trend delle ultime partite in Serie A. Queste le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola, Vergara; Hojlund. All. Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo, Belghali, Gineitis, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate.
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