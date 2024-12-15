Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saud, Konè, Le Fèe, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: Claudio Ranieri.
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serie a
Dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Braga, la Roma di Claudio Ranieri affronta il Como nel tentativo di recuperare punti importanti sulla zona Europa. Ecco le formazioni ufficiali:
COMO (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. Allenatore: Cesc Fabregas.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saud, Konè, Le Fèe, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: Claudio Ranieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA