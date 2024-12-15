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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Roma

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Roma - immagine 1
Dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Braga, la Roma di Claudio Ranieri affronta il Como nel tentativo di recuperare punti
Marco Macca Redattore 

Dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Braga, la Roma di Claudio Ranieri affronta il Como nel tentativo di recuperare punti importanti sulla zona Europa. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Roma- immagine 2
Getty

COMO (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. Allenatore: Cesc Fabregas.

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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Roma- immagine 3
Getty

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saud, Konè, Le Fèe, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala.  Allenatore: Claudio Ranieri.

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