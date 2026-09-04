Il Como continua a vincere e convincere. La squadra di Cesc Fabregas si impone a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi con un poker che bissa il successo per 2-1 al Maradona contro il Napoli.

Il primo gol in Serie A di Osmajic illude il Grifone, poi rimontato dalla doppietta di Diao e dai gol di Baturina e Nico Paz.

Le formazioni di Genoa-Como

De Rossi lancia dall’inizio il nuovo arrivato Osmajic in coppia con Colombo. Marcandalli, Ostigard e Vasquez a formare il terzetto davanti a Bijlow.

In mezzo c’è sempre Baldanzi con Frendrup e il nuovo arrivato Sos, con Sabelli ed Ellertsson sulle corsie esterne.

Nel Como, Fabregas conferma Douvikas titolare - con Kean inizialmente in panchina -, supportato da Diao, Nico Paz e Baturina.

Il primo tempo di Genoa-Como

Il match del Ferraris di Marassi si sblocca al 19’ con il gol in spaccata di Osmajic, che batte Butez. Una rete che gela il Como, protagonista di un buon primo quarto d’ora e pericoloso con Couto, Perrone Nico Paz.

Dopo la rete del Grifone, il Como risponde e trova il pari con il destro dalla distanza di Baturina. Il raddoppio porta la firma di Diao, mentre i lariani vanno a riposo sul 3-1 grazie al gol di Nico Paz, che sfugge a Vasquez e deposita il pallone in rete con Bijlow in uscita.

L’argentino sfiora la doppietta prima dell’intervallo ma colpisce il palo.

Il poker del Como a Genova

Nella ripresa, il Como di Fabregas continua a spingere. Ostigaard salva su Diao, mentre Douvikas sbaglia da buona posizione.

Il neoentrato Kean mette la firma sul 4-1 con il primo assist con la maglia del Como: giocata per Diao, che è bravo a superare Bijlow e firmare in diagonale il poker e la doppietta personale.