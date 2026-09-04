Le formazioni ufficiali di Genoa-Como, match che apre la terza giornata di Serie A: le scelte di De Rossi e Fabregas per il match del Ferraris
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Sarà Genoa-Como ad aprire la terza giornata di Serie A. Al Ferraris la squadra di Fabregas cerca la vittoria che potrebbe regalare ai comaschi il primo posto solitario, in attesa delle altre partite del weekend, per la prima volta nella sua storia.
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C'era grande curiosità su Moise Kean: Fabregas lo tiene inizialmente in panchina, con Douvikas confermato dall'inizio. Nel Genoa, invece, a sorpresa c'è Osmajic in attacco al posto di Vitinha.
FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-COMOGenoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Sabelli; Baldanzi; Osmajic, Colombo. All. De Rossi
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
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