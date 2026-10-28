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Una bruttissima Juventus perde a Marassi contro il Genoa di De Rossi e resta ancorata a 14 punti in classifica, già a -11 (dopo 9 giornate) dall'Inter capolista. La partita del Ferraris si decide nel primo tempo, dominato dal grifone, che segna prima con Ehizibue e poi raddoppia con Baldanzi.

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Nella ripresa, sterile reazione dei bianconeri, che vanno vicini al gol solo nel finale con una traversa di Koopmeiners. E ora resta da monitorare la posizione di Luciano Spalletti sulla panchina juventina.

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Nell'altra gara di serata, il Napoli di Massimiliano Allegri (squalificato e in tribuna) vince largamente a Monza per 4-1 con Hojlund, Politano, Rafa Marin e de Bruyne. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Varela.