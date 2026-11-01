Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della sfida con il Napoli. Qui le sue considerazioni sul match di stasera:

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"Ritiro? Sono cose che abbiamo già passato nel calcio per quelli che hanno la mia età. Mi sembra di saper cosa fare e dire, ma è giusto giudichino gli altri. Ho bisogno che la squadra giochi più serena e abbia voglia di scegliere in campo, altrimenti non sai cosa ti aspetta. Carnevali è un direttore esperto, alla squadra ha detto cose giuste. Sa dove è venuto, ha tutta la voglia di prendersi la scena in un club così importante. E' voglioso di trasmetterci le sue esperienze.

Cosa mi ha dato fastidio negli ultimi giorni? A me dà fastidio solo una cosa: non fare risultato. Ognuno può esprimersi come gli pare. Bisogna saper accettare il dissenso della gente, io mi devo alzare presto e fare più cose possibili per la squadre dicendogliene tre di quelle che mi passano in mente tutto il giorno affinché vengano riconosciute e messe in atto. Chiaro che stasera la voglia di vincere ci deve trasferire anche equilibrio, sapendo quello che si può fare in determinati momenti. Ci sarà anche da difendersi, il Napoli è fortissimo e attrezzatissimo. Sulla nostra volontà basta guardare la formazione...".