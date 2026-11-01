Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ai microfoni di DAZN ha analizzato la vittoria acciuffata contro il Napoli grazie a due grandi giocate nella ripresa. Qui alcune delle sue considerazioni:

"Siete già strutturati per vincere? Io lo so qual è il gioco delle pressioni da mettere addosso a quell'altro per avere un vantaggio. Noi in questo momento qui non abbiamo struttura di niente, anche stasera ho dovuto fare sostituzioni obbligatorie. Rigiochiamo giovedì, di cosa vogliamo parlare?

Bisogna tener botta, nonostante siamo la Juventus, perché questo momento va gestito un po' così. Dobbiamo essere squadra che fa quadrato, con uno stadio che lotta al fianco della squadra. C'è da stare compatti e lo stadio, anche se non gli diamo grandissime soddisfazioni in questo momento, deve tornare a essere il nostro fortino. Il momento è di quelli in cui bisogna tenersi per mano e avere la faccia tosta di provare a guadagnare metri anche se non esistono sulla carta perché siamo un po' in difficoltà come uomini. La vittoria è meritata dai calciatori, gli si dice bravi".