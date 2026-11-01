L'autore del primo gol di oggi della squadra biancoceleste vittoriosa contro il Cagliari per 2-1 all'Olimpico

Daniele Vitiello
milan. inter vitiello

VIDEO FCIN1908 / MILAN-INTER, IL DERBY VISTO DAL MEAZZA

Gustav Isaksen, autore del primo gol di oggi della Lazio contro il Cagliari, ha parlato del risultato della partita e del primo posto in solitaria della squadra di Rino Gattuso. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

SS Lazio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27
ROME, ITALY - NOVEMBER 01: Gustav Isaksen of S.S. Lazio celebrates scoring his team’s first goal with teamamte Tijjani Noslin during the Serie A match between SS Lazio and Cagliari Calcio at Stadio Olimpico on November 01, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

"Siamo primi, non so come, ma è bellissimo stare lì. Scudetto? Non ci pensiamo, ma vogliamo migliorare di partita in partita. Vogliamo essere primi anche dopo la partita di Napoli, cominciamo a studiarli appena andiamo a casa per prendere un altro risultato positivo".

Isaksen Lazio

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