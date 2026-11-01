L'autore del primo gol di oggi della squadra biancoceleste vittoriosa contro il Cagliari per 2-1 all'Olimpico
VIDEO FCIN1908 / MILAN-INTER, IL DERBY VISTO DAL MEAZZA
Gustav Isaksen, autore del primo gol di oggi della Lazio contro il Cagliari, ha parlato del risultato della partita e del primo posto in solitaria della squadra di Rino Gattuso. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:
"Siamo primi, non so come, ma è bellissimo stare lì. Scudetto? Non ci pensiamo, ma vogliamo migliorare di partita in partita. Vogliamo essere primi anche dopo la partita di Napoli, cominciamo a studiarli appena andiamo a casa per prendere un altro risultato positivo".
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