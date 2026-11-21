Alle 15 all'Olimpico la Lazio sfida il Lecce nel match valido per la 12° giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali
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Alle 15 all'Olimpico la Lazio sfida il Lecce nel match valido per la 12° giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Gattuso e Di Francesco.
Lazio: Mandas; Floriani, Leite, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. A disposizione: Motta, Renzetti, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon, Gudmundsson. Allenatore: Gennaro Gattuso
Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Fofana, Štulić, Berisha, Gandelman, Jean, Esteban, Gorte, Scott, Ngom, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Matteo Marcenaro della sez. di Genova
Assistenti: Simone Biffi della sez. di Treviglio – Mattia Regattieri della sez. di Finale Emilia
IV Ufficiale: Giuseppe Collu della sez. di Cagliari
VAR: Lorenzo Maggioni della sez. di Lecco
AVAR: Davide Ghersini della sez. di Genova
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