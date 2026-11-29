Grazie ad un gol di Lovric, su assist di Zaniolo, l'Udinese batte 1-0 la Fiorentina e sale a 9 punti, agganciando la squadra di Vanoli
Grazie ad un gol di Lovric, su assist di Zaniolo, l'Udinese batte 1-0 la Fiorentina e sale a 9 punti, agganciando proprio la squadra di Vanoli al quartultimo posto.
Seconda vittoria in campionato per i bianconeri che hanno disputato una prestazione solida, soffrendo solo nel finale. Male la Fiorentina, al secondo KO di fila.
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