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Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta rimediata dalla squadra in casa della Juventus. Queste le sue considerazioni:

"Quando si perde si sta zitti e si va a casa. Ci sono stati degli infortuni, ma non c'entra. Abbiamo fatto un brutto secondo tempo, la partita è questa per me. Preoccupati per la classifica? No, siamo molto dispiaciuti perché tenevamo molto alla partita. Ora bisogna star zitti e lavorare, c'è poco da fare. Gli infortuni nel calcio di oggi sono normali, capitano a tutte le squadre. Il gol di Alajbegovic? Noi diciamo di non farli tirare, lui ha trovato un gran gol ma siamo scappati troppo. Dovevamo uscire, invece siamo scappati. E' la prima volta che lo rivedo, ma questo è. Se esci bene, non prendi gol.

Come stanno Olivera e De Bruyne? Kevin ha avuto un problema alla caviglia, l'altro non lo so, ma abbiamo dovuto cambiarli. Bisogna comunque far meglio. E' stata una partita bloccata, indirizzata da un gol bellissimo ma noi ci abbiamo messo del nostro. McTominay mancato? Quando si perde, perdiamo tutti. Potevamo far meglio nel secondo tempo. C'è poco da parlare, l'ho già detto. Loro hanno fatto meglio di noi e abbiamo meritato di vincere. Allegri? Ho già parlato con lui, sicuramente non era contento. Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori".