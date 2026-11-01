Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della gara di stasera in casa della Juventus. Queste le sue considerazioni:

"Non abbiamo mai fatto due vittorie di fila quest'anno in campionato, è importante dare continuità. La Juventus è veramente forte, nonostante il momento di difficoltà, non va sottovalutata. Sarà importante mettere i nostri valori in campo. La partita è veramente difficile, loro vengono dal ritiro, si sono compattati e mi aspetto partano forte. Noi abbiamo i mezzi per poter affrontare questa partita, sarà molto lunga e dobbiamo essere concentrati dal primo all'ultimo minuto.

Lucca e Beukema? Bisogna aver pazienza, ma neanche troppa. Il tifoso non ha mai pazienza. Lucca ha fatto bene prima di arrivare a Napoli, deve dimostrare ogni giorno di valere la maglia del Napoli. Oggi mi aspetto una prestazione importante perché i gol arrivano dall'attitudine e dal lavoro. In difesa invece la scelta è ricaduta su Marianucci che ha già fatto bene, ha energia e positività e può darci una mano in questo momento".