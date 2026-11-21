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La Roma vince 5-1 al Tardini contro il Parma e scavalca, momentaneamente, l'Inter portandosi in seconda posizione a 30 punti, a -2 dalla Lazio capolista.

Getty Images

Il match si sblocca al 39' con una grande giocata di Malen sul cross di Lulli, stop, dribbling e gol del vantaggio per i giallorossi. Al 54', però, il Parma trova il pareggio con Elphege dopo uno svarione della difesa giallorossa.

Il pareggio dura poco perché al 68' Troilo buca l'intervento in difesa e Malen ne approfitta per segnare il 2-1. Passano tre minuti e arriva il tris di Mora. Poi ci pensa Malen a segnare altri due gol per il suo poker personale (sono 12 in campionato per l'olandese) e il definitivo 5-1. La Roma vince ed è seconda, sconfitta numero 8 in campionato per il Parma, quartultimo a 8 punti.