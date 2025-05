Sabatini: “Napoli, corto muso in purezza. Inter? Oggi la cosa crudele…”

L’Inter perde il terzo scudetto ipotizzabile, nel quadriennio di Simone Inzaghi. Detta così, è crudele. E anche ingiusta . In verità si tratta di una sentenza statistica e storica, che diventerà rilevante o irrilevante nel giro di una settimana. Dipenderà dall’esito della finale di Champions League… Il Napoli vince e l’Inter perde anche per l’esito quasi opposto delle più significative operazioni di mercato.

Partiamo dai numeri: aiutano a chiarire che tipo di scudetto va in archivio. Il Napoli ha il 5° attacco del campionato e la miglior difesa; l’Inter ha il miglior attacco e la 5a difesa. Antonio Conte ha vinto subendo poco; Simone Inzaghi ha perso pur segnando tanto. Sintesi: “corto muso” in purezza. Fatti, non parole. Tanta pratica, zero teoria.