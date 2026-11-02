I nerazzurri crollano in casa: quarta gara consecutiva senza vittorie in campionato
VIDEO / Inter, Fabbian: "Chivu mi ha aiutato molto. Ci raccontava la festa del Triplete..."
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Crollo casalingo per l'Atalanta, che perde con il punteggio di 0-3 contro il Parma e arriva a quattro partite consecutive senza vittorie in campionato. Successo pesantissimo per i ducali, il primo con Gilardino in panchina. Fabbian sblocca il punteggio allo scadere del primo tempo, nella ripresa autorete di Zappacosta, subito dopo il tris firmato Lontani.
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