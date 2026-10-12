I nerazzurri tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive, sesto ko in sei giornate per i lagunari
VIDEO / Atalanta, Giuntoli: “Sarri è l’opposto di Gasperini! Il rigore con la Juve..."
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Torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive l'Atalanta, che batte 3-1 il Venezia e si rilancia in classifica. Buio pesto, invece, per i lagunari, al sesto ko n altrettante giornate di campionato: per Stroppa l'esonero appare ormai inevitabile. Gara in ghiaccio dopo soli 6 minuti: Kessie e Krstovic portano avanti i nerazzurri, il montenegrino firma la doppietta alla mezz'ora e chiude la contesa. Hainault rende meno pesante il passivo, ma non basta.
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