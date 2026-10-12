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Le prestazioni di Andy Diouf non stanno di certo passando inosservate. Arrivato a Milano nell'estate del 2025 con l'etichetta di oggetto sconosciuto, il francese sta riuscendo a farsi apprezzare grazie all'intuizione di Chivu di spostarlo sulla fascia: una mossa che, oltre a garantirgli più spazio nell'Inter, gli ha permeso di ottenere la prima convocazione con la Francia. Un magic moment che potrebbe avere ripercussioni anche in ottica mercato: secondo il portale britannico CaughtOffside, Diouf sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Arsenal. Ma non è tutto: su di lui ci sarebbero anche Barcellona e Paris Saint-Germain.

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L'Inter, tuttavia, si trova in una posizione di forza, dal momento che il giocatore è sotto contratto fino al 30 giugno 2030, e non ha alcuna intenzione di privarsene, tantomeno a gennaio. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro, ma è altamente improbabile che la dirigenza nerazzurra possa ascoltare offerte del genere: per portare l'ex Lens lontano da Milano servono almeno 50-60 milioni di euro.