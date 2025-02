SERIE A – L’Atalanta torna alla vittoria: manita al Verona. Super Retegui

Dopo il pareggio in campionato col Torino e la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, l'Atalanta torna alla vittoria

Dopo il pareggio in campionato col Torino e la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, l'Atalanta torna alla vittoria e lo fa con una manita al Verona al Bentegodi. Una grande prestazione della squadra di Gasperini, in particolare di Retegui autore di ben quattro gol, l'altro è stato segnato da Ederson.