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Crisi senza fine per la Fiorentina, che perde anche contro il Torino nonostante l'iniziale vantaggio e ottiene la terza sconfitta nelle prime tre giornate di campionato. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i padroni di casa passano in vantaggio a inizio ripresa con Pellegrino, che sfrutta un errore di Perri. I granata non si arrendono e prima trovano il pareggio con Mandragora, fresco ex di giornata, e si portano poi in avanti con Adams, conquistando così la prima vittoria della stagione.