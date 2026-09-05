Terza sconfitta nelle prime tre giornate di campionato per la formazione di Grosso
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Crisi senza fine per la Fiorentina, che perde anche contro il Torino nonostante l'iniziale vantaggio e ottiene la terza sconfitta nelle prime tre giornate di campionato. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i padroni di casa passano in vantaggio a inizio ripresa con Pellegrino, che sfrutta un errore di Perri. I granata non si arrendono e prima trovano il pareggio con Mandragora, fresco ex di giornata, e si portano poi in avanti con Adams, conquistando così la prima vittoria della stagione.
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