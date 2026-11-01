Inter sconcertante in campo e preoccupante al microfono. Bastoni duro come Lautaro

La Juventus di Luciano Spalletti ritrova la vittoria in campionato dopo quattro turni. I bianconeri hanno battuto questa sera 2-0 il Napoli di Massimiliano Allegri, squalificato e costretto a seguire il match dalla tribuna. A decidere una gara bloccata fino alla metà della ripresa sono state due prodezze. La prima porta la firma di Alajbegovic, la seconsa invece di Boga. Tra le due reti un altro episodio chiave, l'espulsione di Marianucci per doppia ammonizione decretata da Sozza.

Con il risultato di stasera la Juventus si è portata al settimo posto in solitaria a quota 17, a - 3 dal Frosinone sesto e a +3 dal Bologna e proprio dal Napoli. Gli azzurri restano ottavi a pari punti con gli emiliani ma tornano a perdere dopo la vittoria sul Monza.