Il Genoa espugna Lecce per 2-1 e conquista tre punti preziosi, centrando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Un successo che permette ai rossoblù di salire a quota 13 punti e consolidare la propria risalita in classifica, mentre il Lecce resta fermo a 9 e incassa la terza sconfitta consecutiva.

Gara sbloccata all'11' con Osmajic, prima del raddoppio di Messias al 28'. Maleh ha riacceso le speranze salentine con una punizione deviata sul finire del primo tempo, ma nella ripresa il Genoa ha gestito il vantaggio, sfiorando anche il tris. In chiave fantacalcio, promossi Messias e Osmajic, entrambi a segno e decisivi. Nota positiva anche per Maleh, autore del gol che tiene in partita il Lecce, ma la fragilità difensiva dei salentini resta un problema per i fantallenatori.