Una moneta da 5 euro accompagnerà tutte le partite della Serie A 2026/27. Si chiama “Palla o Campo” ed è stata realizzata dalla Zecca dello Stato per diventare la moneta ufficiale del massimo campionato italiano.

Non si tratta soltanto di un oggetto celebrativo. Sarà proprio questa moneta a essere utilizzata dall'arbitro, insieme ai due capitani, per il tradizionale sorteggio che precede il calcio d'inizio di ogni partita.

La moneta ufficiale della Serie A vale 5 euro

“Palla o Campo” è un conio in argento da 5 euro, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzato dalla Zecca dello Stato in collaborazione con la Lega Calcio Serie A.

Entrerà inoltre nella Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana.

Sul dritto della moneta campeggia un pallone da calcio, accompagnato da una trama composta dalla ripetizione di un fischietto. Sul bordo compare invece la parola “talento”, declinata in diversi dialetti italiani.

Lo stadio e i 22 giocatori sul rovescio

Sul rovescio è rappresentato uno stadio attraverso una trama grafica che vuole restituirne profondità e monumentalità.

Al centro compare il pittogramma colorato della Lega Calcio Serie A, circondato da 22 puntini, uno per ciascun calciatore presente in campo al momento del calcio d'inizio.

Anche in questo caso c'è un riferimento ai dialetti italiani: lungo il bordo viene riproposta in varie forme la parola “squadra”.

De Siervo: «Un riconoscimento importante per il nostro campionato»

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha spiegato il significato dell'iniziativa:

«Ringrazio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Zecca dello Stato per aver voluto celebrare uno dei momenti più iconici del nostro calcio. La nuova moneta ufficiale, coniata appositamente dalla Zecca per il sorteggio tra i capitani prima del calcio d’inizio, valorizzerà il momento iniziale delle nostre partite, sancendo l'unione tra due assolute eccellenze italiane».

De Siervo ha poi sottolineato il valore simbolico dell'operazione:

«Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro Campionato, perché la moneta ufficiale della Serie A rappresenta un oggetto capace di legare il calcio e l'arte numismatica italiana attraverso le immagini e le parole incise sulla moneta, che raccontano l’identità e i valori del nostro Paese».

«Un piccolo capolavoro destinato a durare»

Soddisfatto anche Michele Sciscioli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

«Il lancio della monetina è uno dei gesti più riconoscibili del calcio: un istante di sospensione e di lealtà che precede ogni partita, dai campetti ai grandi stadi».

E ancora:

«Con questa intesa, la Zecca dello Stato mette la propria tradizione al servizio della Serie A, trasformando un rito antico in un piccolo capolavoro destinato a durare nel tempo».

La moneta è stata modellata dagli artisti dello Studio d’Incisione della Zecca dello Stato. Dalla stagione 2026/27, dunque, il classico “testa o croce” della Serie A avrà un volto tutto nuovo: “Palla o Campo”.

Fonte: Lega Calcio Serie A