La formazione di Fabregas vince sul campo dei partenopei: prima sconfitta per Allegri
VIDEO / Nico Paz: "Fabregas? Voglio giocare per lui a lungo"
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Il Como batte il Napoli allo stadio Maradona e conquista la prima vittoria di questo campionato. I ragazzi di Fabregas si impongono con il punteggio di 1-2: apre le marcature Baturina al 17', pareggia Hojlund alla mezz'ora, ma subito dopo Douvikas riporta in avanti i lariani. In pieno recupero annullato un gol a Lobotka per fallo di Lucca su Chalobah. Prima sconfitta sulla panchina partenopea per Allegri.
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