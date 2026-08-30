La formazione di Fabregas vince sul campo dei partenopei: prima sconfitta per Allegri

Fabio Alampi
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VIDEO / Nico Paz: "Fabregas? Voglio giocare per lui a lungo"

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Il Como batte il Napoli allo stadio Maradona e conquista la prima vittoria di questo campionato. I ragazzi di Fabregas si impongono con il punteggio di 1-2: apre le marcature Baturina al 17', pareggia Hojlund alla mezz'ora, ma subito dopo Douvikas riporta in avanti i lariani. In pieno recupero annullato un gol a Lobotka per fallo di Lucca su Chalobah. Prima sconfitta sulla panchina partenopea per Allegri.

SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27

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