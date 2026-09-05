I giallorossi restano a punteggio pieno grazie a due gol a tempo quasi scaduto
VIDEO / Capello: "Inter e Roma in grande forma! Finalmente gli arbitri..."
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Un'altra rimonta a tempo quasi scaduto. Dopo la vittoria dell'Inter sul Napoli, in serata è toccato alla Roma sorpassare l'Atalanta in pieno recupero. Un successo per 2-1 che permette ai giallorossi di rimanere a punteggio pieno, agganciando in testa alla classifica proprio la formazione di Chivu. I bergamaschi passano in vantaggio a inizio ripresa con un destro potente di Ederson, ma i ragazzi di Gasperini ci credono fino alla fine e prima trovano il pareggio con un colpo di testa di Hermoso, poi impazziscono di gioia con il gol di Soule al 93'.
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