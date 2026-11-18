Sarà l'arbitro Fabio Maresca di Napoli a fischiare il match clou della 12ma giornata di Serie A tra Atalanta e Inter
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Sarà l'arbitro Fabio Maresca di Napoli a fischiare il match clou della 12ma giornata di Serie A tra Atalanta e Inter in programma domenica 22 novembre alle 20.45).
Lecce-Lazio, in programma sabato alle 15, sarà diretta da Marcenaro. Parma-Roma di sabato alle 18 a Sozza.
Juventus-Venezia di domenica alle 12:30 ad Arena, mentre Pairetto arbitrerà Milan-Frosinone domenica alle 18.
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