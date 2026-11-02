Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Successo fondamentale per la Fiorentina, che vince 2-4 sul campo del Sassuolo e aggancia proprio gli emiliani a quota 8 punti in classifica. Quarto ko di fila per i neroverdi, a cui non basta la doppietta di Lauriente. La formazione di Vanoli va sotto, poi rimonta e si impone grazie a Pellegrino, Njie, Mastantuno e Valdepenas.