Successo fondamentale per la formazione di Vanoli, che aggancia proprio gli emiliani a quota 8 punti
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Successo fondamentale per la Fiorentina, che vince 2-4 sul campo del Sassuolo e aggancia proprio gli emiliani a quota 8 punti in classifica. Quarto ko di fila per i neroverdi, a cui non basta la doppietta di Lauriente. La formazione di Vanoli va sotto, poi rimonta e si impone grazie a Pellegrino, Njie, Mastantuno e Valdepenas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
FCINTER1908 / Rinnovo, Calhanoglu ha aperto ma chiede una cosa specifica: la risposta dell’Inter
Conferenze stampa
Chivu: "Fiducia nei ragazzi, faremo una grande gara. Torna Pavard. Ci sono episodi che..."
Interviste
Chivu: "Inter, la rabbia del derby diventi energia. Attacco? Scelte chiare”
Conferenze stampa
Thuram: "Non bisogna fare finta che non ci sia un problema. Manca Lautaro? Gli altri leader..."
Interviste
Thuram a Sky: "Noi giocatori ci siamo detti le cose in faccia. Ora dobbiamo..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti