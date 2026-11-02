Successo fondamentale per la formazione di Vanoli, che aggancia proprio gli emiliani a quota 8 punti

Fabio Alampi
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Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime

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Successo fondamentale per la Fiorentina, che vince 2-4 sul campo del Sassuolo e aggancia proprio gli emiliani a quota 8 punti in classifica. Quarto ko di fila per i neroverdi, a cui non basta la doppietta di Lauriente. La formazione di Vanoli va sotto, poi rimonta e si impone grazie a Pellegrino, Njie, Mastantuno e Valdepenas.

US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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