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La Lazio non si ferma più. La formazione di Gattuso vince sul campo del Torino con il punteggio di 1-2 e rimane in testa alla classifica e imbattuta dopo 13 giornate di campionato. I biancocelesti passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con Provstgaard e subito dopo raddoppiano con Isaksen. Nella ripresa i granata accorciano le distanze con Adams, ma non basta.