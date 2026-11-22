Rossoneri senza problemi contro i ciociari, gara subito in discesa
VIDEO / Ecco tutte le immagini del Generali Stadium: la futura casa di Inter e Milan
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Tutto facile per il Milan, che travolge 5-1 il Frosinone e si porta momentaneamente a -1 dall'Inter. Gara subito in discesa per i rossoneri, che si portano avanti grazie all'autogol di Calvani. Ramos raddoppia al 19', ma Masini accorcia le distanze. Nella rirpesa la formazione di Amorim dilaga con Jashari, Cisse e Pulisic.
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