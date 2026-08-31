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Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega di Serie A ha annunciato date e orari della quarta giornata del campionato di Serie A. L'Inter, che giocherà a San Siro contro l'Udinese, scenderà in campo lunedì sera alle ore 20.45 in seguito all'impegno contro il Real Madrid in Champions League:

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"Real-Madrid Inter alle 21.00 di martedì 8 settembre, Napoli impegnato in casa contro l'Arsenal mercoledì alla stessa ora, Roma, in casa del Fenerbahce alle 18.45, e Como, al Sinigaglia contro il Lipsia alle 21.00, giovedì: in base alla programmazione delle sfide delle quattro italiane, Lega Calcio Serie A ha riprogrammato la quarta giornata di campionato.

Apre il turno Venezia-Fiorentina venerdì 11 settembre alle 20.45, mentre sabato Genoa-Frosinone si sfidano alle 15.00, prima di Lazio-Milan, alle 18.00 e Atalanta-Cagliari, alle 20.45. Niente sfida dell'ora di pranzo: il programma della domenica comincia alle 15.00 con Lecce-Monza, poi Napoli-Bologna alle 18.00 e e Sassuolo-Juventus alle 20.45. Como e Roma, impegnate giovedì in Champions, scendono in campo entrambe lunedì 14 settembre alle 18.30. I lariani ospitano il Parma, mentre i giallorossi vanno visita al Torino. Chiude la 4ª giornata di Serie A Enilive Inter-Udinese alle 20.45".

11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia - Fiorentina DAZN

12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa - Frosinone DAZN

12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio - Milan DAZN

12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Cagliari DAZN/SKY

13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce - Monza DAZN

13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli - Bologna DAZN/SKY

13/09/2026 Domenica 20.45 Sassuolo - Juventus DAZN

14/09/2026 Lunedì 18.30 Como - Parma DAZN

14/09/2026 Lunedì 18.30 Torino - Roma DAZN

14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter - Udinese DAZN/SKY