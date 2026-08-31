La prossima settimana l'Inter volerà a Madrid per affrontare il Real nella prima partita della fase a gironi di Champions League. José Mourinho dovrà fare i conti con alcuni problemi a centrocampo. Arda Güler, Bernardo Silva e Camavinga saranno, infatti, tutti indisponibili per squalifica, dopo essere stati espulsi nell'ultima partita europea della scorsa edizione della Champions. Bernardo Silva, in particolare, fu espulso proprio contro il Real Madrid.

Lo Special One dovrà schierare un centrocampo completamente nuovo contro la squadra di Chivu visto che tre dei suoi quattro centrocampisti titolari non ci saranno. Al momento, secondo quanto riporta Defensa Central, lo scenario più probabile è che il Real Madrid cercherà di reinserire Aurelien Tchouameni nella formazione titolare, affiancandolo a Valverde a centrocampo. L'idea è che l'ex giocatore del Monaco possa scendere in campo contro il Real Betis venerdì prossimo in Liga per accumulare importanti minuti nelle gambe.

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A oggi, Tchouameni non ha partecipato a nessuna partita in questa stagione a causa di un infortunio rimediato al rientro dalle vacanze, che gli ha impedito di tenere il passo con i compagni. Inoltre, anche Thiago Pitarch è infortunato, quindi Mourinho dovrà improvvisare un centrocampo affidabile con le poche opzioni a disposizione.

(Defensa Central)