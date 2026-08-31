Nel corso di Pressing, Graziano Cesari analizza i casi da moviola di Cagliari-Inter. L'ex arbitro si concentra inparticolare su un episodio dubbio avvenuto nell'area di rigore del Cagliari. Su un cross di Dimarco, Lautaro è libero di colpire di testa, ma viene spinto sulla schiena da un difensore rossoblù.

"Obert arriva, possibilità di prendere il pallone nessuna, la spinta è sulla schiena e quindi lo sbilancia sicuramente. Fabbri è posizionato bene, non c'è nessuno che può occultare la sua visuale. Qui siamo alle solite, il regolamento nuovo. Io faccio molta fatica a comprendere questa cosa, perché nel regolamento non c'è spinta leggera, una spintarella, niente. Io faccio molta fatica, quando un giocatore è in elevazione ed è in vantaggio di posizione e può colpire molto bene il pallone, faccio tanta fatica a capire. Sarebbe stato rigore? Per me sì. Se questa è la linea portiamo avanti questa linea".

(Pressing)