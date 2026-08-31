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Tra i protagonisti dell'estate dell'Inter, un posto di rilievo spetta a Jamal Iddrissou. L'attaccante classe 2007 è stato uno dei giovani aggregati al ritiro pre campionato della Prima Squadra, nel corso del quale ha avuto modo di dimostrare le proprie qualità sia in allenamento che nelle varie amichevoli. Tanti i club che hanno mostrato interesse, ma da viale della Liberazione la risposta è sempre stata la stessa: niente da fare, Iddrissou resta a Milano.

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Nonostante questa ferma posizione, c'è chi non ha voluto rassegnarsi. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, anche oggi c'è stato un nuovo tentativo da parte del Modena, formazione di Serie B ancora alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto avanzato. Una richiesta caduta nuovamente nel vuoto: Iddrissou non si muove, il suo futuro sarà ancora a tinte nerazzurre.