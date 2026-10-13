Scenderà in campo stasera l'Inter di Cristian Chivu in Champions League, prima di tornare a pensare al campionato. Sabato i nerazzurri saranno di scena contro il Bologna al Dall'Ara, in una sfida ovviamente da non sottovalutare. Con due novità che arrivano dal ritiro degli emiliani, come riporta il comunicato diffuso in questi minuti:

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"Proseguono di allenamenti dei rossoblù in vista del prossimo impegno di campionato. I ragazzi di Raffaele Palladino hanno svolto una seduta mattutina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella a campo ridotto e corsa sul campo in chiusura. Alla squadra si è unito Jens Odgaard, che ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni.

Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane".