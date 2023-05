Bonetti: “Pari con la Juve non scontato e non facile: fa morale. Ora avanti così”

Tatiana Bonetti, attaccante dell’Inter Woman, ha parlato così a Inter TV dopo il pareggio di oggi per 2-2 contro la Juventus: “Pareggio con la Juve? Non era scontato e nemmeno facile, perdevamo 2-0, abbiamo tenuto testa e attenzione per non mollare, sapevamo che poteva cambiare, ho apprezzato il carattere di tutta la squadra. Un punto importante anche per il morale.