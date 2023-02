Femminile, Inter-Fiorentina sabato alle 12:30: ultimo match della prima fase della Serie A

La formazione di Rita Guarino a quota 32 punti in classifica, è reduce dai successi nel derby e contro il Sassuolo e dalla sconfitta contro la Roma nelle ultime tre sfide di Serie A e arriva alla partita dopo aver strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia. Stessa serie per la Fiorentina, a quota 34 punti e reduce dalle vittorie contro Pomigliano e Sampdoria e dalla sconfitta contro la Juventus.

Dopo le 18 giornate della prima fase, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto, con il palio il titolo di Campione d’Italia (prima classificata) e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League (prima e seconda classificata); le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. Le 5 squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone all’italiana, con 4 gare di andata e 4 gare di ritorno per ulteriori 10 giornate complessive (2 turni di riposo ciascuno). In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella prima fase.