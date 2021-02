Sassuolo-Inter Femminile 1-0, Sorbi: “Siamo dispiaciuti. La Fiorentina? Dobbiamo stare attenti”

Al termine della gara persa per 1-0 contro il Sassuolo, Attilio Sorbi ha commentato la gara ai microfoni di Inter Tv. Questo il commento del tecnico dell’Inter Femminile: “Siamo molto rammaricati per questa sconfitta, anche perché nella seconda parte del secondo tempo abbiamo creato ottime occasioni da gol. Il forcing finale dimostra una tenuta fisica notevole. Le ragazze ci hanno creduto fino alla fine, siamo doppiamente dispiaciuti perché quando si dà tanto, poi dispiace non portare a casa niente”.

“La Fiorentina? Dobbiamo fare di tutto per superare questo turno, abbiamo un po’ un vantaggio, ma dobbiamo stare molto attenti. La Fiorentina è una grande squadra, quindi dovremo pensare a fare la prestazione, ma se le ragazze hanno questa testa, credo che qualcosa porteremo a casa“.

(Inter.it)