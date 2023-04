Inter Women, le convocate di Guarino per la sfida contro la Fiorentina

Dopo l'esordio nella Poule Scudetto contro la Juventus, l'Inter di coach Rita Guarino si prepara a tornare in campo contro la Fiorentina nella 3ª giornata della seconda fase della Serie A TIM femminile. Le nerazzurre al momento occupano il terzo posto in classifica e distano 11 lunghezze dalla seconda piazza, momentaneamente occupata dalla Juventus.

La gara contro la Fiorentina sarà un vero e proprio scontro diretto: la squadra viola ha infatti 35 punti in classifica e si trova a pari merito con l'Inter. Nel corso della prima fase del campionato le ragazze di Rita Guarino hanno ottenuto un pareggio per 0-0 e una vittoria per 3-1 contro la Fiorentina: domenica alle 14:30 allo stadio comunale "Pietro Torrini" di Sesto Fiorentino le due squadre si affronteranno per la terza volta in stagione.