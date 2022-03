Primavera Femminile, Inter-Verona 5-0: vittoria larga per le nerazzurre

Successo largo delle nerazzurre sulle pari età del Verona grazie alle reti di Lonati, Dragoni, Fadda, Tironi e Passeri

La gara inizia subito con ritmi elevati, ma l'Inter Inter riesce a sbloccarla dopo soli dieci minuti con Lonati, che sfrutta bene l'assist di Robustellini. Al 19' ancora nerazzurre in avanti con Dragoni, brava a sfruttare un pallone in profondità di Parolo, e superare il portiere con un pallonetto. Al rientro dagli spogliatoi le padrone di casa cercano di rendersi pericolose ma è l'Inter ad allungare il vantaggio al 62' con Fadda, che al 77' firma l'assist per Tironi. Allo scadere Angela Passeri mette a segno la quinta rete dell'Inter, grazie a una bella azione personale.