Samp Women, Cincotta: “Inter costruita per vincere, complimenti a loro”

Il tecnico della Samp Women Antonio Cincotta ha commentato così il KO maturato quest'oggi contro l'Inter di Rita Guarino: "Vanno fatti i complimenti all'avversario, che è primo in classifica. Noi in questo momento siamo secondi, la partita dice che abbiamo avuto sei chiare occasioni da gol, e cinque volte abbiamo smarcato una nostra calciatrice davanti al portiere avversario. Ci sono delle giornate nelle quali crei occasioni incredibili e non fai gol, e in quel caso le paghi. Ma siamo felici della prestazione".