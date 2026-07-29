Dopo il comunicato dell'Inter, è arrivato anche quello dell'agenzia Branchini Associati, che cura i suoi interessi, a sancire il rinnovo di contratto di Bisseck con l'Inter
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Dopo il comunicato dell'Inter, è arrivato anche quello dell'agenzia Branchini Associati, che cura i suoi interessi, a sancire il rinnovo di contratto di Bisseck con l'Inter. Questa la nota diffusa sui canali social:
"Siamo lieti di comunicare che Bisseck ha rinnovato il proprio contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2031".
"Il difensore tedesco proseguirà così il suo percorso in nerazzurro, confermando il forte legame con il Club e la volontà di continuare a crescere e raggiungere nuovi importanti traguardi insieme".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA